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ドイツ政府 国内エネルギー大手ユニパ―の株式30％買い上げへ ショルツ首相
ドイツ政府 国内エネルギー大手ユニパ―の株式30％買い上げへ ショルツ首相
ショルツ独首相は、財政難に陥った国内エネルギー大手ユニパ―社の救済策として、独政府がユニパ―の株式の30％を買い上げることを明らかにした。ユニパーはロシア産ガスの最大輸入業者に数えられる。 2022年7月23日, Sputnik 日本
2022-07-23T05:25+0900
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英字ヤフー・ファイナンスの報道によれば、独政府は通常価格である1株1.70ユーロで 株式を取得する。この取引により、ユニパ―の時価総額はおよそ2億6700万ユーロ（約 372億円）が増えるが、独政府の救済策には他に77億ユーロ（1兆0720億円）の強制転 換証券も含まれる。ユニパ―は7月初旬、独政府に90億ユーロ（1兆2600億円）規模の金融支援を要請していた。関連ニュース
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ドイツ政府 国内エネルギー大手ユニパ―の株式30％買い上げへ ショルツ首相
ショルツ独首相は、財政難に陥った国内エネルギー大手ユニパ―社の救済策として、独政府がユニパ―の株式の30％を買い上げることを明らかにした。ユニパーはロシア産ガスの最大輸入業者に数えられる。
英字ヤフー・ファイナンスの報道
によれば、独政府は通常価格である1株1.70ユーロで 株式を取得する。この取引により、ユニパ―の時価総額はおよそ2億6700万ユーロ（約 372億円）が増えるが、独政府の救済策には他に77億ユーロ（1兆0720億円）の強制転 換証券も含まれる。
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は7月初旬、独政府に90億ユーロ（1兆2600億円）規模の金融支援を要請していた。