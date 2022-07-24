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カザフスタンとサウジアラビア、相互貿易協力を強化へ

カザフスタンとサウジアラビア、相互貿易協力を強化へ

カザフスタンのカシムジョマルト・トカエフ大統領とサウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子は二国間会合を開き、経済における協力を強化することに合意した。カザフスタンの大統領府が発表した。 2022年7月24日, Sputnik 日本

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会談では、両氏は貿易、経済、投資協力の問題について話し合った。トカエフ氏によれば、カザフスタンはサウジアラビアの投資家に、相互に関心のあるさまざまな有望な分野で特別な条件を提供することができる。発表によると、同紙は相互貿易を大幅に増やす意向を確認した。近い将来、同政府はこの方向での作業を強化するという。また、ムハンマド皇太子はさらなる強化と発展のための両国の幅広い可能性について語った。これより前、トカエフ氏は会談を行うためにサウジアラビアに到着した。関連ニュース

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