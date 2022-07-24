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ウクライナ　3港で 「穀物回廊」を作り始める
ウクライナ　3港で 「穀物回廊」を作り始める
ウクライナ南部オデッサ州オデッサ市、チョルノモルスク市、ユージノエ市の港では、穀物を安全に海上輸送するための「穀物回廊」を作り始めている。ウクライナ海港管理局が発表した。 2022年7月24日, Sputnik 日本
2022-07-24T22:50+0900
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これは、22日にロシアとウクライナが穀物および関連食品の海上輸送に関する協定に 署名したことと関係している。また、協定には「穀物キャラバン」に水先案内人が随行することが記されている。関連ニュース
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ウクライナ　3港で 「穀物回廊」を作り始める

2022年7月24日, 22:50
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穀物 - Sputnik 日本, 1920, 24.07.2022
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ウクライナ南部オデッサ州オデッサ市、チョルノモルスク市、ユージノエ市の港では、穀物を安全に海上輸送するための「穀物回廊」を作り始めている。ウクライナ海港管理局が発表した。
これは、22日にロシアとウクライナが穀物および関連食品の海上輸送に関する協定に 署名したことと関係している。
ロシアでの農業（アーカイブ写真） - Sputnik 日本, 1920, 21.07.2022
飢餓対策にロシアはどれだけ穀物輸出できるか
7月21日, 23:47
また、協定には「穀物キャラバン」に水先案内人が随行することが記されている。
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