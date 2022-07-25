https://jp.sputniknews.com/20220725/s-400-12167116.html
インド 中国との国境にロシア製S-400配備予定
インド 中国との国境にロシア製S-400配備予定
インドはロシア製地対空ミサイルシステムS-400「トリウムフ」第2弾を、今後2-3カ月のうちに同国北部、中国との国境に配備する。関係者の情報をもとにタイムズ・オブ・インディアが25日に報じた。 2022年7月25日, Sputnik 日本
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ロシア製地対空ミサイルシステムS-400の第1弾は2021年12月に同国に納入され、「パキスタンと中国からの空の脅威に備えるため」インド北東部に配備された。インドは2015年にロシア製地対空ミサイルシステムS-400を購入する意向を発表。2018年10月のプーチン大統領のインド訪問時にS-400「トリウムフ」5基、総額54億3千万ドル（約7392億円）の調達契約が調印された。これより前、トルコは米国製防空システム「パトリオット」ではなく、ロシア製S-400を選択した。後者を世界最高のシステムと評価した。
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インド 中国との国境にロシア製S-400配備予定
2022年7月25日, 15:05 (更新: 2022年7月25日, 15:07)
インドはロシア製地対空ミサイルシステムS-400「トリウムフ」第2弾を、今後2-3カ月のうちに同国北部、中国との国境に配備する。関係者の情報をもとにタイムズ・オブ・インディアが25日に報じた。
ロシア製地対空ミサイルシステムS-400の第1弾は2021年12月に同国に納入され、「パキスタンと中国からの空の脅威に備えるため」インド北東部に配備
された。
インドは2015年にロシア製地対空ミサイルシステムS-400を購入する意向を発表。2018年10月のプーチン大統領のインド訪問時にS-400「トリウムフ」
5基、総額54億3千万ドル（約7392億円）の調達契約が調印された。
これより前、トルコ
は米国製防空システム「パトリオット」ではなく、ロシア製S-400を選択した。後者を世界最高のシステムと評価した。