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米共和党 台湾への武器貸与法を創設する法案を提出へ
米共和党 台湾への武器貸与法を創設する法案を提出へ
米国の共和党は、台湾への軍事物資を貸与するプログラム「レンドリース」を創設する法案を下院に提出する準備を進めている。米テレビ局「FOXニュース」が伝えている。 2022年7月30日, Sputnik 日本
2022-07-30T17:34+0900
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同局によると、この法案はミシェル・スティール下院議員とマーシャ・ブラックバー ン上院議員によって作成された。この法案は、大統領が台湾に装備や武器を提供する 「レンドリース」を適用するを提案するもので、台湾政府は、借用した軍事物資を復元する費用を12年間以内に返済する必要がある。報道によると、この法案は民主党・共和党の両党で支持されている。関連ニュース
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米共和党 台湾への武器貸与法を創設する法案を提出へ
米国の共和党は、台湾への軍事物資を貸与するプログラム「レンドリース」を創設する法案を下院に提出する準備を進めている。米テレビ局「FOXニュース」が伝えている。
同局
によると、この法案はミシェル・スティール下院議員とマーシャ・ブラックバー ン上院議員によって作成された。この法案は、大統領が台湾に装備や武器を提供する 「レンドリース」を適用するを提案するもので、台湾政府は、借用した軍事物資を復元する費用を12年間以内に返済する必要がある。
報道によると、この法案は民主党・共和党の両党で支持されている。