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今週のベストショット 7月30日―8月5日
今週のベストショット 7月30日―8月5日
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2022年8月5日, Sputnik 日本
2022-08-05T23:54+0900
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今週のベストショット 7月30日―8月5日
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© AP Photo / Noah Berger
クラマス国有林で発生した森林火災（米カリフォルニア州、30日）
クラマス国有林で発生した森林火災（米カリフォルニア州、30日）
© AP Photo / Ali Abdul Hassan
コンクリート壁を上ってグリーンゾーン（旧米軍管理領域）へ向かう橋を渡ろうと試みるデモ隊（イラク・バグダッド、30日）
コンクリート壁を上ってグリーンゾーン（旧米軍管理領域）へ向かう橋を渡ろうと試みるデモ隊（イラク・バグダッド、30日）
© Sputnik / Anton Novoderezhkin / フォトバンクに移行
麻薬密輸の罪で裁判を受ける米国のプロバスケットボール選手、ブリトニー・グリナー氏（ロシア・モスクワ州、4日）
麻薬密輸の罪で裁判を受ける米国のプロバスケットボール選手、ブリトニー・グリナー氏（ロシア・モスクワ州、4日）
© AFP 2022
火災により一部が崩壊した穀物サイロに放水するヘリコプター（レバノン・ベイルート、31日）
火災により一部が崩壊した穀物サイロに放水するヘリコプター（レバノン・ベイルート、31日）
© AFP 2022 / Peter Parks
ナンシー・ペロシ米下院議長が台湾に到着したことを受け、米国領事館前で抗議デモを行う人々（香港、3日）
ナンシー・ペロシ米下院議長が台湾に到着したことを受け、米国領事館前で抗議デモを行う人々（香港、3日）
© AFP 2022 / Sabah Arar
国会突入の翌日、廊下で眠るイスラム教シーア派指導者、ムクタダ・サドル師の支持者ら（イラク・バグダッド、31日）
国会突入の翌日、廊下で眠るイスラム教シーア派指導者、ムクタダ・サドル師の支持者ら（イラク・バグダッド、31日）
© AFP 2022 / Gabriel Monnet
スイスの建国記念日「スイスナショナルデー」を記念するイベントで、ジュネーヴ湖の上を綱渡りで歩く綱渡り選手（スイス・ジュネーブ、1日）
スイスの建国記念日「スイスナショナルデー」を記念するイベントで、ジュネーヴ湖の上を綱渡りで歩く綱渡り選手（スイス・ジュネーブ、1日）
© AFP 2022 / Thibaud Moritz
火災によって焼失した森林（フランス・ジロンド県、29日）
火災によって焼失した森林（フランス・ジロンド県、29日）
© AP Photo / Marco Di Marco
8か月ぶりに噴火したファグラダルスフィヤル山（アイスランド・レイキャビク近郊、3日）
8か月ぶりに噴火したファグラダルスフィヤル山（アイスランド・レイキャビク近郊、3日）
© AFP 2022 / Peter Parks
香港最大級のアニメフェア「アニコム＆ゲーム香港」に参加したコスプレイヤー（香港、31日）
香港最大級のアニメフェア「アニコム＆ゲーム香港」に参加したコスプレイヤー（香港、31日）
© Sputnik / Alexander Galperin / フォトバンクに移行
ロシア海軍記念日のパレードで上空を飛行するIl-38哨戒機とSu-27戦闘機（ロシア・サンクトペテルブルク、31日）
ロシア海軍記念日のパレードで上空を飛行するIl-38哨戒機とSu-27戦闘機（ロシア・サンクトペテルブルク、31日）
© AP Photo / Armin Durgut
高飛び込み競技会で橋から飛び降りるダイバー（ボスニア・ヘルツェゴビナ・モスタル、31日）
高飛び込み競技会で橋から飛び降りるダイバー（ボスニア・ヘルツェゴビナ・モスタル、31日）
© AFP 2022 / Johan Godoy
銅鉱山に出現した巨大な陥没穴（チリ・コピアポ県、1日）
銅鉱山に出現した巨大な陥没穴（チリ・コピアポ県、1日）
© AFP 2022 / Kentucky National Guard
洪水救援活動にあたる州兵部隊（米ケンタッキー州、31日）
洪水救援活動にあたる州兵部隊（米ケンタッキー州、31日）
© AFP 2022 / Jorge Guerrero
湖周辺に放たれたフラミンゴを見守るボランティア（スペイン・マラガ、30日）
湖周辺に放たれたフラミンゴを見守るボランティア（スペイン・マラガ、30日）
© Sputnik / Pavel Lisitsyn / フォトバンクに移行
池で行われたスタンドアップパドルボードのイベントにコスプレ姿で参加した女性（ロシア・エカテリンブルク、31日）
池で行われたスタンドアップパドルボードのイベントにコスプレ姿で参加した女性（ロシア・エカテリンブルク、31日）