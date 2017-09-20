中国で最も美しい図書館、猥褻本のため業務停止へ【写真】

中国の北京から車で北に２時間移動した先にある籬苑（Liyuan）図書館は、世界で最も美しい図書館の一つとされていたが、この度一時業務停止に追い込まれた。当局は、著作権に違反した書籍や猥褻な内容の書籍を扱っていたことが原因だと説明している。