中国で最も美しい図書館、猥褻本のため業務停止へ【写真】

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中国国営紙の新京報によると、ポルノグラフィ・不正出版物国家対策局は図書館業務を一時的に停止するよう命じた。同局査察官は著作権や版権の侵害が疑われる書籍もいくつか押収した。
図書館に対しては以前より、蔵書に書かれている情報の間違いや不完全な翻訳が多く見られるといった苦情が利用者から寄せられていた。
Burası benim için yapılmış olmalı🙈😍 harika bir doğa manzarası ve kitaplar💕— ebrar (@ebrar_gndgdu) 14 января 2017 г.
#liyuanlibrary 图书馆 #pekin #china #keşkegitsek #beniburayaatın pic.twitter.com/xbi4GkBphN
村落の外れの素晴らしい展望が望める場所を立地とする籬苑図書館は、建築家の李晓东氏によって２０１２年に設計・建設された。建物のデザインは極めて簡素で、外側は枯れ枝で覆われているが、防音・断熱効果を高めるためガラス層が使用されている。太陽光がこのユニークな枯れ枝格子の隙間を通り抜け、館内に差し込む様子が美しいと評判だった。その半面、シンプルなデザインのため、面積１７５平方メートルの図書館建設費用は僅か１６万ドルで済んだという。
#architecture#LiXiaodong— @SJebsen(Yegavian) (@sjebsen1) 20 февраля 2017 г.
Liyuan Library (China)https://t.co/0gat9oU3Tl pic.twitter.com/5whUqVGyme
２０１４年には、カナダ人建築家のレイモンド・モリヤマ氏とカナダ王立建築家協会（RAIC）が共同設立した国際建築賞「モリヤマRAIC国際賞」を受賞。翌１５年には米誌「ビジネス・インサイダー」がまとめた読書家が訪れるべき世界１８の図書館の中で８位に選ばれていた。
Happy Friday! What are you reading this weekend? We hope you enjoy a restful weekend with a book or two. Photo: Liyuan Library near Beijing. pic.twitter.com/lA9SDfThBj— PEN/Faulkner (@penfaulkner) 3 февраля 2017 г.
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