金正恩氏、装甲列車で極秘北京入り＝ブルームバーグ【写真・動画】

スプートニク日本
訪中の詳細は明らかではない。
Whoever has arrived in Beijing got quite a motorcade: pic.twitter.com/qL1Q55Hnma— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) 26 марта 2018 г.
ブルームバーグは、金正恩氏の父、金正日氏が鉄道移動を好み、一度ならず中国入りしていたことを指摘した。
関連ニュース
北朝鮮の要人らしき人物が２６日、列車で北京に到着した。金正恩朝鮮労働党委員長である可能性もある。ブルームバーグが報じた。
スプートニク日本
訪中の詳細は明らかではない。
Whoever has arrived in Beijing got quite a motorcade: pic.twitter.com/qL1Q55Hnma— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) 26 марта 2018 г.
ブルームバーグは、金正恩氏の父、金正日氏が鉄道移動を好み、一度ならず中国入りしていたことを指摘した。
関連ニュース
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)