ロシアの自動車専門家、トヨタ コースター 新型とロシアの新型GAZバスを比較　【写真】

車体がより強くなり、また、2つのフロントエアバッグと標準装備時の操作の安定性などにより、より安全になる。車内も著しく広くなり、窓の高さは50ミリメートル増加した。
日本での価格は594万から887万2000円。比較までに、4.4リッターディーゼルエンジンYaMZ-534（150馬力）・25人乗りの新型GAZ「ベクトル・ネクスト」は579万円ほど。価格はほぼ同じだ。
テレビ局のロケバスでおなじみ！
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トヨタの新型は本州の工場で生産される。国内では月160台、年間1920台が売れる見込み。
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