ロシア前日比7728人増　新型コロナ感染者

ロシア全国の新型コロナ新規感染者は7728人で、感染者は累計58万4680人となった。感染拡大対策本部が発表した。

過去24時間の治癒者は5119人、死者は109人。

モスクワ市の新規感染者は968人。1日の感染者が1000人を下回るのは4月9日以来。