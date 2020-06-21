ロシア前日比7728人増　新型コロナ感染者

新型コロナウイルス
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ロシア全国の新型コロナ新規感染者は7728人で、感染者は累計58万4680人となった。感染拡大対策本部が発表した。
過去24時間の治癒者は5119人、死者は109人。
モスクワ市の新規感染者は968人。1日の感染者が1000人を下回るのは4月9日以来。
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Sputnik / Savitskaya Kristina
経緯：新型肺炎はどのように流行するのか
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