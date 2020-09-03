ヒドロコルチゾンが新型コロナ重症患者の死亡率を低下させる

インペリアル・カレッジと英国集中治療国立監査研究センターの学者たちは、集中治療室でヒドロコルチゾン治療を1週間受けた患者は、そうでない患者よりもより順調に回復する可能性がはるかに高いことを発見した。
Fantastic news that Hydrocortisone has been proven to reduce mortality in the sickest #coronavirus patients— Matt Hancock (@MattHancock) September 2, 2020
Congratulations to the research teams at @imperialcollege & Intensive Care National Audit & Research Centre on this discovery.https://t.co/XUFmvtiJyB
ハンコック保健相はツイッターに「ヒドロコルチゾンが新型コロナウイルスの最も重症の患者の死亡率を低下させることができるというのは素晴らしいニュースだ。インペリアル・カレッジと英国集中治療国立監査研究センターの研究チームを祝福する」と投稿した。
ヒドロコルチゾンは、デキサメタゾンに続いて英国で2例目の正式な新型コロナウイルス治療薬として承認される。
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