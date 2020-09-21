東京の新規感染者、98人　新型コロナ

新型コロナウイルス
短縮 ＵＲＬ
0
0
https://cdn1.img.jp.sputniknews.com/img/756/93/7569332_0:246:3072:1974_1200x675_80_0_0_0f62f07c35b44e317690b9903075d1d3.jpg
Sputnik 日本
https://cdn1.img.jp.sputniknews.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn1.img.jp.sputniknews.com/i/logo.png
https://jp.sputniknews.com/covid-19/202009217787870/
日本の首都・東京で21日、新型コロナウイルスの感染者が新たに98人確認された。日本のマスコミが報じた。
報道によると、東京都の1日の感染者が100人を下回るのは14日以来１週間ぶり。東京都の累計感染者数は2万4306人となった。
なお時事通信によると、日本国内の累計感染者数（クルーズ船の乗船者らを含める）は8万79人。
ジョンズ・ホプキンス大学のまとめによると、21日、世界全体の新型コロナウイルスの感染者数は累計3100万人を超え、3102万8757人、死者数は96万698人、回復者数は2125万4847人。
感染者数が最も多い国は米国（680万4814人）で、インド（548万7580人）、ブラジル（454万4629人）と続く。
ロシアの新型コロナウイルス対策本部によると、ロシア国内の累計感染者数は110万3399人。
©
Sputnik / Savitskaya Kristina
経緯：新型肺炎はどのように流行するのか
スプートニクは新型コロナウイルスに関する信憑性の高い最新情報をお届けしています。特設ページをご覧ください。
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)