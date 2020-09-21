東京の新規感染者、98人　新型コロナ

報道によると、東京都の1日の感染者が100人を下回るのは14日以来１週間ぶり。東京都の累計感染者数は2万4306人となった。

なお時事通信によると、日本国内の累計感染者数（クルーズ船の乗船者らを含める）は8万79人。

ジョンズ・ホプキンス大学のまとめによると、21日、世界全体の新型コロナウイルスの感染者数は累計3100万人を超え、3102万8757人、死者数は96万698人、回復者数は2125万4847人。

感染者数が最も多い国は米国（680万4814人）で、インド（548万7580人）、ブラジル（454万4629人）と続く。

ロシアの新型コロナウイルス対策本部によると、ロシア国内の累計感染者数は110万3399人。