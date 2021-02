ワクチン開発に必要なのは革新技術か、従来の方法か？ 日本とロシアは新型コロナ対策で何を選択するのか？

現在すでに、さまざまな技術を使った新型コロナワクチンが短期間で開発されているがが、日本政府が最初に選んだのは米国ファイザーのワクチンである。このワクチンは革新的なものの一つである。

「スプートニク」はすでに製造されたワクチンについて、これらをなんらかの特徴によって大別することができるのかどうか、またそれがワクチンの有効性になんらかの影響があるのかどうか、専門家にお話を伺った。

新型コロナワクチンの目的は、コロナウイルスのスパイクタンパク質をヒトの体内に接種し、免疫細胞に察知させて抗体を作り、本物のウイルスの侵入をブロックするというものである。

しかし、その「結合」の方法には、それぞれのワクチンで違いがある。

ワクチンの「違い」は次の3つの要素による。使用するウイルスの量(全体なのか断片なのか)、生ワクチンか不活化ワクチンか、そしてスパイクタンパク質の体内にどう導入するかである。これについて、生物学博士で、ロモノソフ記念モスクワ大学、生物学部細菌学学科の副学科長であるニコライ・ニキーチン氏に伺った。

米国のmRNAワクチン(ファイザー社とモデルナ社)の革新性は、コロナウイルスのスパイクタンパク質の人体への導入の方法にある。またここで重要なのは、プロセスにウイルスそのものが関与していない点である。ニキーチン氏はこれについて、ウイルスは単に必要ではないからだと指摘している。「米国のmRNAワクチン(リボ核酸を基礎としたもの)は、アデノウイルスワクチンとは異なり、ウイルスそのものやその断片ではなく、mRNAの分子を含んでいます。この分子にスパイクタンパク質の遺伝子情報を(シーケンシング、つまりDNAを構成するヌクレオチドの結合順序の決定に基づいて)記録させるのです。ワクチンにはmRNA以外に、mRNAを保護する脂質シェルというものが含まれています。このシェルは人体の細胞壁に付着するのを助けてくれるものでもあります。mRNA分子はこの脂質シェルによって、細胞内へと侵入し、スパイクタンパク質を形成します」。