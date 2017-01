ジェジュン氏は今月21、22の両日に高麗大(ソウル市城北区)でコンサートを行い、2月は日本ツアーを実施する。

先月31日にジェジュン氏のウェブサイトで掲げた情報によると、日本ツアー『2017 KIM JAE JOONG ASIA TOUR in JAPAN 'The REBIRTH of J'』の枠内で2月7、8、9日は横浜アリーナ、2月13、14日は大阪城ホール、2月21、22日は名古屋の日本ガイシホールにてコンサートが開催される。

先月の30日ジェジュン氏は1年9ヵ月の兵役を終えて除隊した。待っていたファンに「同期たちのおかげで無事転役(除隊)することができた。外でも多くの方たちが応援してくださり、力を得て軍生活を終えることができた」と感謝の言葉を伝え、31日からコンサートを行う予定を示した。