作曲家ランディ・ニューマン氏の「プーチン」がグラミー賞を受賞

スプートニク日本

「プーチン(Putin)」では、プーチン氏は「自分の祖国を愛している」、彼は「思考の力で原子炉を稼働させる」ことができ、「シャツを脱ぐ」と「女性の気を狂わせる」などと歌われている。

なお最優秀ヴォーカル入りインストゥルメンタル編曲賞には「プーチン」のほか、映画『ラ・ラ・ラランド』からジャスティン・ハーヴィッツ氏アレンジのサウンドトラック「Another Day Of Sun」、ホルヘ・カランドレリ氏の「Every Time We Say Goodbye」、シェリー・バーグ氏の「I Loves You Porgy」がノミネートされた。

ニューマン氏は、アニメ映画『トイ・ストーリー』、『モンスターズ・インク』、『バグズ・ライフ』のサウンドトラックなどで知られている。

関連ニュース

ブルーノ・マーズ、グラミー賞獲得