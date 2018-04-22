「タイタニック」最初のランチメニュー、約1500万円で落札【写真】

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昼食のメニューは、ビーフスープあるいはチキンスープ、メイン料理としてローストチキン、子羊あるいはハムのほうれん草添え、つけ合わせとしてエンドウ豆、カリフラワーあるいは茹でたジャガイモ、プディング、洋ナシ、ケーキ、コーヒー。
「タイタニック」は、処女航海中の1912年4月15日に氷山に衝突し沈没した。約1500人が死亡、712人が客船「カルパチア」によって救助された。
This menu from the Titanic is expected to fetch up to £100k at auction in Devizes today. It was the first meal served on the luxury liner and was given to officers on the first day of sea trials on 2 April 1912. pic.twitter.com/33b2zl2LfZ— BBC Wiltshire (@BBCWiltshire) 21 апреля 2018 г.
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