ノートルダム大聖堂　修復案コンクールで中国人デザイナーらが優勝

コンクールには総勢226人のデザイナーが応募。記名投票により、中国人デザイナーらによるプロジェクト「ZEYU CAI & SIBEI LI」が見事優勝した。
「ZEYU CAI & SIBEI LI」の提案はゴシック建築の大聖堂を最新素材で修復するというもの。鏡製の屋根を葺き、焼け落ちた尖塔に代わって「磁性による空中浮遊的インスタレーション」を据えている。
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Congratulations Zeyu Cai and Sibei Li for their stunning kaleidoscope inspired design! See the full design on DesignNotreDame.com #archilovers #architecturelovers #building #architectureporn #buildings #architecturephotography #archidaily #arquitectura #architect #architecture #paris #France #NotreDame #Competition #Designcompetition #winner #architectureaddicted #europe
４月１５日夜、ノートルダム大聖堂で火災が発生。火は大聖堂の屋根や尖塔の大部分を燃焼。消防隊員らの懸命な消火活動のおかげで火は翌日朝に消し止められた。大火事で３人が被災している。エマニュエル・マクロン仏大統領は、大聖堂の復興には５年かかると表明した。
先にフランスの歴史的建造物主任建築家フィリップ・ビルヌーブ氏は、 ノートルダム大聖堂は異常な暑さにより崩壊のおそれがあると語った。
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