冬の北海道は「宝石」で覆われる 【写真】

十勝川河口は毎年凍結する。その氷が割れて北海道の砂浜に打ち上げられる。
まるで宝石のような氷の見頃は、１月末から２月中旬ごろまで。
.. 『jewelry ice』.. 極寒。 全てが凍ってしまいました。… #jewelry #jewelryice #sunrise #2017 #nature #earth #japan #hokkaido #toyokoro #BNS_JAPAN #icu_japan #IGersJP #ig_photooftheday #worldcaptures #wu_japan #mwjp #LOVES_NIPPON #team_jp_ #jp_gallery #igrecommend #icu_nature #ig_nature #igで繋がる空 #イマソラ #sky #大津 #十勝川 #river
この穴の空いた蜂の巣のような形状は 打ち上げられたときに氷の上に残った砂や海水によってなるようです。 、 今シーズン中にもう１度くらいは 見に行きたいところですが… なんせ往復10時間超なので(/--)/ 、 #自然 #冬 #海 #毛嵐 #朝日 #朝陽 #マジックアワー #ゴールデンアワー #ジュエリーアイス #nature #winter #ocean #sunrise #magichour #goldenhour #jewelryice #写真好きな人と繋がりたい #ファインダー越しの私の世界 #OLYMPUS #omd #em1 #オリンパス倶楽部 #olympuscamera #北海道広報部 #写真部 #北海道 #豊頃町 #大津海岸
【Location:Hokkaido】 ～🐭❄ Mickey ICE ❄🐭～ . 今年は寒いから年明けから期待したい😍 ＊ 写真は今年2月撮影の大津海岸にて📷 ジュエリーアイスのミッキーマウスバージョン🙌を今の自分のカラーで再ポスト😍 ＊ 見えたあなたはディズニー好きです✴👍 ＊ ＊ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ #bestjapanpics #japan_daytime_view #jp_gallery #phos_japan #loves_nippon #lovers_nippon #team_jp_東 #tokyocameraclub #wu_japan #whim_life #_photo_japan_ #art_of_japan_ #photo_jpn #japan_of_insta #far_eastphotography #ray_moment #loves_nippon #s_shot #ptk_japan #kf_gallery #ジュエリーアイス #北海道 #大津海岸 #写真撮ってる人と繋がりたい #ダレカニミセタイケシキ #そらふぉと #朝日 #朝陽 #写真好きな人と繋がりたい #マジックアワー #10年後もこの景色を残したい ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
先に、地球上には何十年も火が燃え続けている場所がいくつかある。自然のものもあれば、人為的なものもあることが伝えられた。
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