アルゼンチンの64歳モデルの過激写真がネットを震撼【写真】

全ては成形技術のおかげだと毒を吐く人もいるが、アルファーノさん自身は、永遠の若さの秘訣は健康的な生活様式にあると断固主張する。
#hot 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Фото опубликовано Grace Alfano (@alfanograce) Янв 12 2017 в 9:00 PST
#hot 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Фото опубликовано Grace Alfano (@alfanograce) Янв 12 2017 в 9:00 PST
@mirthalegrand ❣️
Фото опубликовано Grace Alfano (@alfanograce) Дек 11 2016 в 1:14 PST
@mirthalegrand ❣️
Фото опубликовано Grace Alfano (@alfanograce) Дек 11 2016 в 1:14 PST
#anadar 🐠🐠🐠🐠🐠
Фото опубликовано Grace Alfano (@alfanograce) Дек 4 2016 в 5:29 PST
#anadar 🐠🐠🐠🐠🐠
Фото опубликовано Grace Alfano (@alfanograce) Дек 4 2016 в 5:29 PST
Con Fabi en plena producción d fotos @loscorruptelli
Фото опубликовано Grace Alfano (@alfanograce) Ноя 24 2016 в 9:53 PST
Con Fabi en plena producción d fotos @loscorruptelli
Фото опубликовано Grace Alfano (@alfanograce) Ноя 24 2016 в 9:53 PST
先にスプートニクは、プライベート写真流出の被害に遭ったスターたちを語った。
sputnik.jp
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