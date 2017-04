スプートニク日本

イヴァンカさんは習国家主席夫妻に娘のアラベラちゃんを紹介しながら「おうちにいらっしゃるようにくつろいでください」と話しかけ、この後、アラベラちゃんは賓客に歌を歌った。

​Very proud of Arabella and Joseph for their performance in honor of President Xi Jinping and Madame Peng Liyuan's official visit to the US! pic.twitter.com/fu3RIh26UO

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) 7 апреля 2017 г.

​イヴァンカさんはアラベラちゃんの歌う様子を撮影した動画を自身のツィッターに掲載。動画ではトランプ大統領夫妻、習国家主席夫妻が列席するホールにアラベラちゃんが連れてこられるシーンが映し出されている。