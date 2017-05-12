カプチーノに描かれたアート　ソウルのバリスタがコーヒーを芸術に変えた【写真】

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ソウルのカフェ「C.Through」で働くリ・カンビンさんはカプチーノの泡の上に色とりどりの泡で見事に絵を描く。
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カンビンさんはこの手法を「cremart（クリームによるアート）」と名づけ、出来のいい作品をインスタグラムに載せて紹介している。つい先日、ポータル「Bored Panda」に自分のことを紹介した。
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カンビンさん、どうやらお客さんがお望みであればゴッホだろうが、ドガだろうが世界の名画のレプリカも泡アートで描くことができるらしい。ただし、出来上がったレアな泡アートにちゃんとお支払いいただけるのであれば、の話だが。
Edgar Degars — TheStar 에드가드가 — 스타… 원두납품 및 라떼아트 교육 문의 (카톡) CTHROUGH. 대관 및 크리마트 단체 원데이 클래스 문의 @c.through / tel) 070-7796-8991… #씨스루 #cthrough #카페씨스루 #커피스타그램 #경리단길 #경리단길카페 #경리단길맛집 #녹사평 #녹사평카페 #이태원 #이태원카페 #이태원맛집 #라떼아트 #바리스타그램 #크리마트 #에스프레소 #먹스타그램 #latteartporn #dailyart #coffee #barista #baristalife #latte #latteart #baristadaily #cafelatte #coffeetime #creamart #espresso #artwork
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