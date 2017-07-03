ネットユーザー、隠れんぼネコを大捜索【写真】

スプートニク日本
同タグとともに写真がツイッターに投稿され始めたのは6月初めだが、人気が出始めたのは1ヶ月後。このタグの参加者は、初見では見つけられない、家具や茂みに隠れたネコの写真を撮って、投稿している。
Spot the cat pic.twitter.com/g3s2qZXvuN— feeb (@pipson_) 29 июня 2017 г.
#SpotTheCat #Cat. pic.twitter.com/SjPJ9ubXu5— Susie 🌺 (@Siouxie1999) 2 июля 2017 г.
#SpotTheCat pic.twitter.com/uw3ubMgTOI— #Juanformation (@JuanCPineda) 2 июля 2017 г.
#spotthecat returns with an 'earie' edition pic.twitter.com/4U4kg1yTZc— Dr Ranty Pants (@BevMorris1) 28 июня 2017 г.
Yes… #spotthecat pic.twitter.com/72avoE1GhR— Richard Alexander (@RichardA_Writer) 2 июля 2017 г.
先の報道によると、「世界で一番悲しいネコ」ナツメグがようやく飼い主を見つけ、にっこり微笑むことができた。
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)