スペインで世界最大の客船が披露される

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「シンフォニー・オブ・ザ・シーズ」は、2016年に就航した姉妹船「「ハーモニー・オブ・ザ・シーズ」より大きく、全長362メートル、高さ72.5メートル。建造期間は3年で、プロジェクト費用は130億ドル。
エル・パイス紙によると、フルサイズのデッキが１８、様々なクラスの船室２７７５室、レストランやカフェが２０がある他、カジノ、ウォーターパーク、映画館、ダンスフロア、ミニゴルフ、ロボットウェイターのいるバイオニックバーなども備える。客船には8000人以上が乗船可能。
- 世界最大の客船「シンフォニー・オブ・ザ・シーズ（Symphony of the Seas）」© AFP 2018/ Jorge Guerrero
- 世界最大の客船「シンフォニー・オブ・ザ・シーズ（Symphony of the Seas）」© AP Photo/ David Vincent
- 世界最大の客船「シンフォニー・オブ・ザ・シーズ（Symphony of the Seas）」© AP Photo/ David Vincent
- 世界最大の客船「シンフォニー・オブ・ザ・シーズ（Symphony of the Seas）」© AFP 2018/ Jorge Guerrero
- 世界最大の客船「シンフォニー・オブ・ザ・シーズ（Symphony of the Seas）」CC BY-SA 2.0 / Loic Venance
- 世界最大の客船「シンフォニー・オブ・ザ・シーズ（Symphony of the Seas）」© AFP 2018/ Loic Venance
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© AFP 2018/ Jorge Guerrero
世界最大の客船「シンフォニー・オブ・ザ・シーズ（Symphony of the Seas）」
初クルーズは4月7日に予定されている。「シンフォニー・オブ・ザ・シーズ」でのパルマ、プロヴァンス、フィレンツェ、ピサ、ローマ、ナポリの各港へ1週間のツアーは10月まで行われ、10月末に「シンフォニー・オブ・ザ・シーズ」はスペインへ戻る。
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