誤植ありハリポタ初版、７万４０００ドルで落札【写真】

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これほど高額になったのは、初版部数がわずか５００冊だっただけでなく、後に修正されたミスが文章に含まれているため。
英タブロイド紙「Metro」が報じるところ、出品者は英ノース・ヨークシャーにあるリゾート地ハロゲイトの鉄道で学生の時に購入。購入から２０年経った今でも完璧な保存状態を保てていた。
A super-rare first edition of Harry Potter and the Philosopher’s Stone has sold for more than £56,000 at auction. The woman who owned it bought it as a school girl 21 years ago in Harrogate Railway Station. But now, a private buyer had snapped up for a whopping £56,250 at… pic.twitter.com/yf62DqKi6y— NEWS UPDATE (@GetNewsUpdates) 1 июля 2018 г.
当初の落札価格は４万６０００ドルだと見積もられていたが、米国のあるコレクターはこの初版本を喜んでこの価格で購入。だが２０１７年１１月には同様の本が約１４万ドルで、２０１３年にはJ・K・ローリングと書かれた初版本が２２万７２００ドルで落札された。
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