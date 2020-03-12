北朝鮮　女優などのマスク着用　よく見ると合成写真【写真】

北朝鮮が2月中旬以降に官営メディアに掲載した記事の中に、マスク着用姿の女性などいくつか合成写真が含まれていることが分かった。アジアプレスインターナショナルが北朝鮮ニュース専門ウェブサイト「NKニュース」をもとに伝えている。

「NKニュース」が取り上げたのは、北朝鮮政府機関紙「民主朝鮮」が2月に掲載した写真。女優のキム・ジョンファさんが医療用マスクをつけて平壌演劇映画大学の学生を指導している様子が移っている。学生らしき4人もマスク着用だが、稚拙に加工された写真だということが分かる。

"Face masks are photoshopped on faces of actress Kim Jong-hwa (right) and her students in a drama class at Pyongyang University of Dramatic and Cinematic Arts, in this photo from the North's official Minju Choson daily on Feb. 12." https://t.co/0SpaAMLlkb pic.twitter.com/FCzHVf5592 — NorthKoreaRealTime (@BuckTurgidson79) March 10, 2020

この写真について韓国では「マスク不足」の声があるが、「NKニュース」のコリン・ズヴィルコ記者はツイッターで異なる見解を示している。

「2月初旬以降、北朝鮮のプロパガンダ媒体から人々がマスクを着用していない写真が減っていった。北朝鮮メディアは多くの古いストック写真を使うので、その一枚が加工されて掲載されたのだろう」という。

写真自体は新しくないが、国民にコロナウイルス防疫のためにマスク使用を強要する中で、国のメディアでマスクなしの写真を使うわけにいかず合成した、という見立てだ。

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