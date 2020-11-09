「BTS」防弾少年団　MTVヨーロッパ・ミュージック・アワーズで4冠

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韓国のヒップホップグループBTS（防弾少年団）が欧州最大の音楽授賞式「MTVヨーロッパ・ミュージック・アワーズ」の5部門にノミネートされ、4冠を手にした。聯合ニュースが伝えている。
BTSは4部門で受賞。「ベストソング」賞は米音楽チャート「ビルボードホット100」で1位となった「Dynamite」に対して、コロナ感染拡大時にバーチャルライブを開催し「ベストバーチャルライブ」、さらに「ベストグループ」と「Biggest Fans」の4冠を達成した。
同グループはユーチューブのミュージック動画視聴数で記録を保持している。2020年4月にリリースされた「Boy With Luv」は投稿後24時間で7400万回視聴された。またBTSは韓国グループとして初めてビルボードホット100のトップとなった。
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