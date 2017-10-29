スペイン統一支持に数千人が集まった　首都マドリード【写真・動画】

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集会参加者の多くはスペイン国旗を掲げ、国の統一と憲法の効力を支持するシュプレヒコールを上げた。集会は平和的に実施された。
Fotos: Concentración a favor de la unidad de España en la plaza de Colón de Madrid https://t.co/q86feE9EN2 pic.twitter.com/KuGTN52gU4— Lucia Acosta (@Lucha_ACosta_) 28 октября 2017 г.
今回の運動を主催したのは、スペイン国民擁護基金という団体。デモ行進の実施は、カタルーニャ州政府が一方的にスペインからの独立を宣言した後、決められた。
カタルーニャ州議会では前日２７日、過半数を超える賛成で「独立宣言」を可決。その約１時間後にスペイン議会上院は、憲法１５５条に従い、中央政府による直接統治を行う手続きを承認している。
その後、罷免されたカタルーニャ州のプチデモン州首相は、中央政府による州の直接統治という決定を認めず、「民主的抵抗」を呼びかけた。
.@el_pais en #Periscope: Manifestación a favor de la unidad de España, este sábado en Madrid. Más información en el https://t.co/q6MrakQv0a— silvia garcia (@searcher721) 28 октября 2017 г.
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