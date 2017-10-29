スペイン統一支持に数千人が集まった　首都マドリード【写真・動画】

スペインの首都マドリード市で、同国の統一支持を表明する住民数千人が市中心部のコロンブス広場に集まりデモ行進を行なった。

スプートニク日本

集会参加者の多くはスペイン国旗を掲げ、国の統一と憲法の効力を支持するシュプレヒコールを上げた。集会は平和的に実施された。

Fotos: Concentración a favor de la unidad de España en la plaza de Colón de Madrid https://t.co/q86feE9EN2 pic.twitter.com/KuGTN52gU4 — Lucia Acosta (@Lucha_ACosta_) 28 октября 2017 г.

今回の運動を主催したのは、スペイン国民擁護基金という団体。デモ行進の実施は、カタルーニャ州政府が一方的にスペインからの独立を宣言した後、決められた。

カタルーニャ州議会では前日２７日、過半数を超える賛成で「独立宣言」を可決。その約１時間後にスペイン議会上院は、憲法１５５条に従い、中央政府による直接統治を行う手続きを承認している。

その後、罷免されたカタルーニャ州のプチデモン州首相は、中央政府による州の直接統治という決定を認めず、「民主的抵抗」を呼びかけた。