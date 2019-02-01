寒波と大雪で1000校閉鎖　英国　空の便欠航も

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最低気温が観測されたのはスコットランド。１日、スコットランド各地で気温はマイナス１５度を下回った。降雪を受け、現地当局は外出を控えるよう呼びかけている。
Yellow weather warnings are still in place as the UK faces more heavy snow. Trains, roads and airports face disruptions, and hundreds of schools will be closed.@SwainITV and @NickDixonITV with more. pic.twitter.com/zX5dKC6moz— Good Morning Britain (@GMB) 1 февраля 2019 г.
スコットランドとウェールズでは数百校の学校の閉鎖がすでに３日続いている。
悪天候により、公共交通機関の動きも乱れている。鉄道会社は列車の遅延や運行中止を発表している。
A commuter makes his way through traffic in Manchester. Much of Britain has been hit with wintry weather. pic.twitter.com/ThfvTuzBZW— RTÉ News (@rtenews) 30 января 2019 г.
ブリストル空港は現在、一時機能を停止しており、ボーンマス空港も一時閉鎖されていた。ロンドンにあるヒースロー空港では１日、３０便以上の空の便が欠航している。
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