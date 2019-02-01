寒波と大雪で1000校閉鎖　英国　空の便欠航も

英国で寒波と大雪の影響を受け、約１０００校の学校が閉鎖した。空港は一時閉鎖され、多くの道路で通行止めとなっている。

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最低気温が観測されたのはスコットランド。１日、スコットランド各地で気温はマイナス１５度を下回った。降雪を受け、現地当局は外出を控えるよう呼びかけている。

Yellow weather warnings are still in place as the UK faces more heavy snow. Trains, roads and airports face disruptions, and hundreds of schools will be closed.@SwainITV and @NickDixonITV with more. pic.twitter.com/zX5dKC6moz — Good Morning Britain (@GMB) 1 февраля 2019 г.

​スコットランドとウェールズでは数百校の学校の閉鎖がすでに３日続いている。

悪天候により、公共交通機関の動きも乱れている。鉄道会社は列車の遅延や運行中止を発表している。

A commuter makes his way through traffic in Manchester. Much of Britain has been hit with wintry weather. pic.twitter.com/ThfvTuzBZW — RTÉ News (@rtenews) 30 января 2019 г.

​ブリストル空港は現在、一時機能を停止しており、ボーンマス空港も一時閉鎖されていた。ロンドンにあるヒースロー空港では１日、３０便以上の空の便が欠航している。

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