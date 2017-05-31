カブールで爆発 死者１９人　日本大使館職員２人けが【写真・動画】

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なお２人は命に別状はなく、他の職員も無事だという。
アフガニスタン保健省は、首都カブールの爆発で１９人が死亡、３１９人が負傷したと発表した。
JUST IN: Video shows smoke after blast in central Kabul that has killed or wounded at least 50, Afghan officials say https://t.co/m4MrvhUEY7 pic.twitter.com/PdYMIlgjxR— ABC News (@ABC) 31 мая 2017 г.
なおテレビ局Tolo Newsは、消息筋の情報として、少なくとも５０人が死亡、１００人以上が負傷したと伝えている。
#kabulblast #KabulExplosion Pic. approx. 75-85 meters away pic.twitter.com/qvj1CmCgv6— TheLastRefuge (@TheLastRefuge2) 31 мая 2017 г.
３１日午前、カブール中心部の大統領府や大使館が立ち並ぶ地区の近くで大きな爆発があった。
ロイター通信は警察の情報として、ドイツ大使館の近くで自動車を使った爆発が発生したと伝えた。
The #suicide attack in #Kabul was very powerful. Our office looks like this. #AFG pic.twitter.com/RiJCkuCM0L— Abdul Farid Ahmad (@FaridAhmad1919) 31 мая 2017 г.
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