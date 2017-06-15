米国で発砲事件　１日に３件【写真・動画】

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ブルックリン中心部で何者かが通行人に向かって発砲し、死者は出なかったものの、１人が負傷した。監視カメラが犯人を捉えていた。

JUST IN: NYPD released this video showing gunman involved in Downtown Brooklyn shooting. He's on the run. https://t.co/F0CnDPa3kb pic.twitter.com/biye7MtvSo — Eyewitness News (@ABC7NY) 14 июня 2017 г.

​その少し前には、サンフランシスコの宅配会社の朝の打ち合わせ会議で発砲事件が起こり、３人が死亡、５人が負傷した。従業員の男が同僚らに発砲し、その後、自殺した。

Three people killed, two injured in shooting at a UPS facility in San Francisco, authorities say. https://t.co/GwBbC1um0L pic.twitter.com/SqGx224A74 — ABC News (@ABC) 15 июня 2017 г.

UPDATE: At least four killed in San Francisco UPS shooting — TV news. https://t.co/SY83wIenCs pic.twitter.com/0BvfphvffN — Reuters Top News (@Reuters) 14 июня 2017 г.

​バージニア州では、武装した男が野球の練習をしていた共和党議員らを銃撃した。トランプ米大統領の近しい友人のスティーブ・スカリス議員が負傷した。トランプ大統領は病院を訪れ、議員を見舞った。