「世界一忙しい空港」発着便全てが運行中止　乗客も避難

年間利用者が１億人を超え「世界で最も忙しい空港」とされる米南部アトランタのアトランタ国際空港で１７日午後（日本時間１８日未明）、停電が発生したことを受け、同空港を発着する全ての便が運行できなくなった。アトランタ消防庁が発表した。