「世界一忙しい空港」発着便全てが運行中止　乗客も避難

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アトランタ消防庁のツィッター投稿によると、乗客の避難も行われた。
空港当局では停電の原因を調べている。現時点では、火災によって地下の電線が損傷を受けた可能性が指摘されている。
Atlanta airportが話題ですね https://t.co/0zwcO08iN0— 時の動画 — 話題の動画を激速まとめ (@toki_dou) 17 декабря 2017 г.
UPDATE: Sudden Power Outage Brings Atlanta Airport To A Standstill pic.twitter.com/otNZL5Tefr
同空港の公式ウェブサイトなどを引用した共同通信によると、世界で初めて年間利用者が１億人を超えた空港として有名で、米大手デルタ航空の主要ハブ（拠点）の機能も果たしている。
BREAKING: Prayers for Millennials with dead cell phones at Atlanta Hartsfield Airport and no way to charge up… They now know how life was in 1982. #atlantaairport #AtlPowerOutage pic.twitter.com/QTZ5TSQJP9— Joe Floccari 11Alive (@JoeFloccari) 17 декабря 2017 г.
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