米国で高速列車が脱線　被害者７７人以上　３人が死亡【写真・動画】

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事故はシアトルとオレゴン州ポートランドの間に起きた。事故の衝撃で何らかの客車が激しく変形し、一部は横転して高架橋から落下した。
© 写真: Courtesy WSDO
米国で高速列車が脱線
More photos from scene of Amtrak train derailment pic.twitter.com/yWEJejp1H2— Pierce Co Sheriff (@PierceSheriff) 18 декабря 2017 г.
警察の情報によると、死者もいる。Seattle Timesによると、３人が死亡した。７７人以上は入院。高速道路は一部封鎖された。
JUST-IN: Injuries & casualties reported, exact numbers to be revealed soon – police https://t.co/jgFRfzaHQz pic.twitter.com/xxhfJznI4T— RT (@RT_com) 18 декабря 2017 г.
米のCNBCによると、事故を起こした列車は新ルートを走る初日だったと報道している。また、事故が起きた列車には８３人がいたと伝えられている。
© REUTERS/ Courtesy WSDO
米国で高速列車が脱線
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