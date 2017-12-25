モスクワで地下階段にバスが突っ込む　死者も【動画・写真】

Пятый канал публикует видео жуткой аварии в Москве, где автобус протаранил толпу людей. По предварительным данным, пострадали около 15 человек: https://t.co/sRXRH6a2ZT



Число погибших в аварии с автобусом в Москве достигло четырёх человек: https://t.co/rz0FTbbsRC#дтп #Москва pic.twitter.com/I26caE0vwl