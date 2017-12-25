モスクワで地下階段にバスが突っ込む　死者も【動画・写真】

スプートニク日本
この事故で4人が死亡、11人が負傷した。
現在、事故発生状況の調査が行われている。
モスクワのソビャーニン市長は、同市南部でバスが地下階段に突っ込んだ事故について、モスクワ当局は事故の被害者へ緊急支援を行っていると発表した。
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Пятый канал публикует видео жуткой аварии в Москве, где автобус протаранил толпу людей. По предварительным данным, пострадали около 15 человек: https://t.co/sRXRH6a2ZT— Пятый канал Новости (@5tv) 25 декабря 2017 г.
Число погибших в аварии с автобусом в Москве достигло четырёх человек: https://t.co/rz0FTbbsRC#дтп #Москва pic.twitter.com/I26caE0vwl
У станции метро Славянский Бульвар автобус въехал в подземный пешеходный переход. pic.twitter.com/JG3RnFKEL8— Тот самый Мартин (@martin_camera) 25 декабря 2017 г.
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