ウィーンで大きな爆発【写真・動画】

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爆発でプレスガッセ通りでは１つの建物がファサード側から部分的に破壊された。爆発の威力は大きく、隣数軒にまで振動が伝わっており、数軒のビルで窓ガラスが割れている。
Haus #1040 #pressgasse #gasexplosion pic.twitter.com/ef4tDv7s8c— [►Werenfried Ressl◄] (@oaaol) 26 июня 2019 г.
消防レスキュー隊の代表の話によれば、この爆発で１０人が負傷している。半倒壊した建物内にはまだ数人が取り残されており、必死の救助活動が行われている。
#pressgasse heftige Bilder nach Explosion in Wien. Gedanken sind bei den Verletzten. Dank an die Einsatzkräfte. pic.twitter.com/8jvMaUnH2e— Amir El-Shamy (@elshamyamir) 26 июня 2019 г.
消防隊は爆発の原因について、ガス漏れの可能性を挙げている。
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