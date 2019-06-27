ロシア・ブリヤート共和国で旅客機が緊急着陸　パイロット２人が死亡【動画・写真】

スプートニク日本
現在伝えられている情報によると、ニジネアンガルスク発ウラン・ウデ行きのAn-２４機は機械的故障により出発空港に安全に引き返した。
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» загорелся в аэропорту Нижненгарска (Бурятия).— URA.RU (@ura_ru) 27 июня 2019 г.
Перед пожаром лайнер выкатился за пределы взлетной полосы, пробил ограждение и врезался в очистные сооружения. Погибли два члена экипажа, спасены 44 человека pic.twitter.com/tyZo0ZMmcP
同機に乗客４２人が搭乗しており、全員が避難した。同機が緊急着陸時に滑走路の外へ飛び出し、建物に衝突した。この際、機体が炎上した。
Два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24 в Бурятии, 7 человек пострадали, спасены 43 человека. Мои соболезнования семьям погибших. pic.twitter.com/RzovVarPi0— АРТЕМ КЛЮШИН (@ARTEM_KLYUSHIN) 27 июня 2019 г.
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