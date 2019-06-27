ロシア・ブリヤート共和国で旅客機が緊急着陸　パイロット２人が死亡【動画・写真】

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» загорелся в аэропорту Нижненгарска (Бурятия).



Перед пожаром лайнер выкатился за пределы взлетной полосы, пробил ограждение и врезался в очистные сооружения. Погибли два члена экипажа, спасены 44 человека pic.twitter.com/tyZo0ZMmcP