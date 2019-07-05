トルコで車が爆発　2人死亡

死亡したのは車に乗っていた２人。
さらに２人が爆発によって負傷した。
現場には警察と救急車が到着した。
#Hatay #Reyhanlı'daki patlamanın ardından ortalık savaş alanında döndü— Rûdaw Türkçe (@RudawTurkce) 5 июля 2019 г.
Detay: https://t.co/baZbplSwPe pic.twitter.com/1RZWub9uun
シリア国境付近にあるトルコ・ハタイ県レイハンル市で車が爆発し、少なくとも２人が死亡した。トルコのアナドル通信社が報じた。
死亡したのは車に乗っていた２人。
さらに２人が爆発によって負傷した。
現場には警察と救急車が到着した。
#Hatay #Reyhanlı'daki patlamanın ardından ortalık savaş alanında döndü— Rûdaw Türkçe (@RudawTurkce) 5 июля 2019 г.
Detay: https://t.co/baZbplSwPe pic.twitter.com/1RZWub9uun
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