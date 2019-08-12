航空機のエンジンが爆発　ローマ近郊に「破片の雨」が降る【写真・動画】

現在伝えられている情報によると、ローマのフィウミチーノ空港発ロサンゼルス行きのDY7115便のエンジンの一つが、離陸後まもなく停止し、フィウミチーノ空港に引き返した。
Il volo Norvegian DY7115 da Roma Fiumicino a Los Angeles LAX (Boeing 787-8 LN-LND) ha subito un guasto al motore che è imploso alla partenza ieri ed è tornato all'aeroporto di FCO 25 minuti dopo.— Airport Cafe (@Airportcafe101) August 11, 2019
Frammenti del motore hanno colpito un uomo a terra e numerose case e automobili. pic.twitter.com/1Nms0BZGbB
故障が発生した際に小規模の爆発が発生、エンジンの破片が市内中心部の近くや、大勢の人出でにぎわう海岸のビーチに落下した。
結果、イゾラ・サクラ地区で住宅や自動車の屋根が損傷を受けた。
Двигатель норвежского Boeing 787 маршрута Рим-Лос Анджелес взорвался в воздухе, после чего его фрагменты посыпались с неба на машины и людей в римском пригороде Фьюмичино. pic.twitter.com/1NU3Wu3cgH— ВВМУПП- суперклуб (@vvmup) August 11, 2019
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