モスクワ市　中国観光客を乗せたバス事故　15人負傷【動画】

車内には中国の観光客32人がいた。
バス運転手（男性）は当初、運転中に軽自動車が接近したため、衝突を避けるためにハンドルを右に切ったと証言。これが事故の原因とされていた。しかし監視カメラの録画映像が公開され、事故はバス運転手の過失によるものと判明した。バス運転手は、運転中に気が逸れたことを認めた。
Автобус с туристами из Китая врезался в фонарный столб на перекрестке Шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы, пострадали 15 человек.— Дикая Москва (@WildWildMoscow) August 18, 2019
На месте работают дознаватели. Проверяется версия о том, что ДТП произошло из-за нарушения ПДД водителем легкового автомобиля pic.twitter.com/DTbrcZgak8
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