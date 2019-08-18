モスクワ市　中国観光客を乗せたバス事故　15人負傷【動画】

Автобус с туристами из Китая врезался в фонарный столб на перекрестке Шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы, пострадали 15 человек.



На месте работают дознаватели. Проверяется версия о том, что ДТП произошло из-за нарушения ПДД водителем легкового автомобиля pic.twitter.com/DTbrcZgak8