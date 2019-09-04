天気予報士　ハリケーン「ドリアン」の中心を通過するフライト動画を公開【動画】

航空機Lockheed WP-3D Orionが撮影を行った。アメリカ海洋大気庁はこのようなライナーを2機使用している。その目的は地上レーダーや衛星画像ではアクセスできない情報を集めることにあり、低い高度でデータを収集する。
INSIDE THE EYE OF HURRICANE DORIAN - #NOAA42 Kermit flies through Category 5 Hurricane #Dorian on 09/01/19 morning mission (credit: Ian Sears, NOAA). Forecasts and advisories at https://t.co/3phpgKMZaS, preparation tips at https://t.co/ZUC1oGAvw6 #FlyNOAA pic.twitter.com/iclEmItCtb— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) September 2, 2019
ロシアの国営企業「ロスコスモス」社がすでにハリケーン「ドリアン」の宇宙からの写真を公開している。
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