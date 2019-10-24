米国でヘリコプター2機が空中で衝突　死者も【写真】

事故が起きたのはサンアントニオ市から約240キロの地点。1機が衝突後に墜落した。同機に乗っていた2人が死亡した。もう1機は着陸に成功した。

Two Helicopters Collided In Flight Near Hebbronville, Texas https://t.co/ciIvI4iAt6 — Roberto Navarro (@rnavarrofjr) October 23, 2019

​米連邦航空局(FAA)は事故当時の状況を調べている。