イラクのデモ隊、イラン領事館放火【動画】

警察と民間防衛当局によると、領事館職員はデモ隊が建物に侵入する少し前に避難した。
In defence of humanity..and to protect peaceful protestors from being killed by Iranian militants ..#BREAKING Iraq protesters set fire to Iran consulate in Najaf.— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) November 27, 2019
Iranian regime uses its consulate in Najaf to sponsor and fund terrorist and criminals.#العراق_ينتفض#امجد_طه pic.twitter.com/R0vFEN9Hvg
先に目撃者は通信社スプートニクに、治安部隊との衝突で数十人のデモ参加者が負傷したと語った。安全保障当局筋によると、負傷者は80人を超えている。
報道によると、地元当局は外出禁止令を出した。
ヤシリ知事によると、消防隊は領事館で消火活動を続けている。警察にはデモ隊を解散するために実弾を使用してはならいという厳格な指示が出されたという。
イラクでは10月初旬から抗議デモが続いており、デモ参加者は内閣総辞職、汚職及び失業対策、生活環境の改善などを求めている。
報道によると、抗議デモに伴う衝突や騒乱で300人以上が死亡、約1万5000人が負傷した。
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