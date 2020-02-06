イスタンブールの航空機事故　死者3人　負傷者179人に拡大【動画】

トルコ政府のファフレチン・コジャ保健相は、この事故で乗客3人が病院搬送後に死亡したと述べた。イスタンブールのアリ・エルリカヤ知事によれば、現場の悪天候が事故の原因となった模様。
先にトルコ紙Daily Sabahは、同国西部イズミル発の旅客機がサビハ・ギョクチェン国際空港の滑走路をオーバーランし、火災が起きたと報じた。
A video leaked shows the moment that #Pegasus Boeing 737-800 went off the runway 06 at Sabiha Gokcen Airport, Istanbul. #PC2193— Usman Abdul Qayyum ⚔🇵🇰 (@UsmanAQayyum) February 5, 2020
🎥 @Haberturk#PegasusAirlines #Istanbul #Turkey pic.twitter.com/3qZSLjavTw
ハードランディングした航空機の胴体は大破し、旅客機に搭乗していた乗員乗客183人のうち、3人が死亡、179人が負傷した。
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