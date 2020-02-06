イスタンブールの航空機事故　死者3人　負傷者179人に拡大【動画】

トルコの格安航空会社ペガサス航空のBoeing-737-800型機が、イスタンブールのサビハ・ギョクチェン国際空港にハードランディング（硬着陸）して機体が大破した事故で、当局は事故発生直後、21人が負傷としていたが、最新の発表では3人が死亡、179人が負傷したことが分かった。