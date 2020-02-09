立てこもっていたタイの兵士　特殊部隊と銃撃戦の末に逃亡　死者20人超【動画】

タイ陸軍で特殊訓練を受けた軍曹（34）がナコーンラーチャシーマー市の通りで発砲事件を起こし、ショッピングセンター「ターミナル21」で16人を人質に立てこもっていた事件で、兵士は銃撃戦の末にショッピングセンターを脱出した。この銃撃戦で特殊部隊の隊員1人が死亡、そのほか1人が負傷した。現地メディアが報じた。