立てこもっていたタイの兵士　特殊部隊と銃撃戦の末に逃亡　死者20人超【動画】

軍曹はショッピングセンターに9時間以上も立てこもり、その後、逃亡を試みた。
- 12 hours since shooting at #Terminal21 Korat Mall— World eNews (@socialbook1) February 8, 2020
- at least 21 killed, 30 injured
- shooter: 32 yrs old, army sergeant
- special forces police are still conducting operation inside the mall
- shooter still at large#กราดยิงโคราช #Terminal21korat
pic.twitter.com/URbRX6UttZ
軍の情報によれば、犯人がショッピングセンターを離脱した際に発生した銃撃戦で特殊部隊の隊員が1人が死亡、そのほか1人が負傷した。銃撃戦はショッピングセンターに併設されている立体駐車場内で発生した。男は駐車場に置かれていたガスボンベに発砲して爆発させ、その混乱に乗じて逃亡した模様。
軍と警察は人質解放作戦を実行する前に、ショッピングセンターを訪れていた買い物客ら、おそよ千人を安全な場所に避難させた。
タイ陸軍の発表によれば、逃亡している軍曹は、射撃と狙撃の訓練を軍内で担当していた熟練の兵士。
最新の情報によれば、兵士が起こした発砲事件により20人以上が死亡、負傷者は30人を超えた。
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)