カナダ空軍所属の航空機が墜落　衝撃動画

カナダ空軍所属の航空機がカムループス市近郊で墜落した。カムループス市内の空港管理会社によれば、事故現場には救助部隊が駆けつけ、パイロットの救助活動が行われた模様。パイロットの容態については報じられていない。
Dramatic video.— Living by YYZ. (@livingbyyyz) May 17, 2020
CF SNOW BIRDS crash from airport.
Video appears to show @CFSnowbirds sequence of events with downed plane in mid air.
You can see pilot ejects. #snowbirds #kamloops #CFSnowbirds
pic.twitter.com/6qsCKKAtzb
一方、墜落事故の目撃者によれば、航空機は離陸直後に墜落し、パイロットは墜落直前に緊急離脱装置で脱出したという。
Snowbird crashes in Kamloops. pic.twitter.com/l5qQHOf7tR— Steve Delaney (@TheKamloopian) May 17, 2020
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