パキスタン南部で工場が爆発　死者多数【写真・動画】

報道によると、カラチ市の製造業が盛んな地域で事故は発生した。
کراچی میں بوائلر پھٹنے سے ہلاکتیں 8 ہوگئیں https://t.co/Pma3xjCSZ0— Pasni news (@Pasninews92) December 22, 2020
工場のボイラー室で爆発が起こり、工場の建屋が大きく損壊したという。警察によると、いまも多数の従業員ががれきの下敷きになっている模様。
#PSPFoundation— Kanwal Urfi Nadeem (@UrfiNadeem2) December 22, 2020
پاک سر زمین پارٹی (کراچی) 22 دسمبر بروز منگل
نیو کراچی انڈسٹریل ایریا سیکٹر 12 صبا سینیما کے قریب کیرسٹل آئس فیکٹری میں زوردار دھماکہ، پاک سرزمین پارٹی کی فلاحی تنظیم #PSPFoundation کے رضاکار امدادی سرگرمیوں میں موجود
کنول عرفی حیدرآباد
* پی ایس پی زندہ باد pic.twitter.com/TgVJ5ArlNi
現在、警察と救助隊が事故現場で活動にあたっている。
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