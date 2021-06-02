イラン沖で軍艦沈没事故が発生

同通信によると、補給艦「ハールク」は数日前に公海に向けて出航した。しかし2日に火災が発生。同艦では海軍の支援と新兵の訓練が行われており、艦内のシステムの一部から出火したという。
İran donanmasının en büyük tonajlı askeri gemisi kabul edilen Hark adlı askeri gemide çıkan yangın ve sonrasında batışına ilişkin bir başka açıdan görüntü. pic.twitter.com/9eOQYPmLui— Ali Çabuk (@aliasgarcabuk) June 2, 2021
火災発生後、乗船していた士官候補生は同艦を放棄し、ほど近いイラン南部のジャスク港に移動した。その後、複数の当局のスペシャリストが消火活動を開始したものの、鎮火には至らなかった。同艦はすぐに沈没したが、死者は出ていない。
حیف شد واقعا 🖤#ناو_خارک pic.twitter.com/km0cqizF2P— Hossein Dalirian (@HosseinDalirian) June 2, 2021
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