ギリシャで宗教裁判中に司祭が府主教らに硫酸かける

アテネのペトラキ修道院でギリシャ正教会の教会会議（シノド）が宗教裁判を開いていたところ、被告の司祭が7人の府主教に硫酸をかける事件が発生した。ギリシャのアムナ通信が報じた。

被害にあった府主教らは病院に搬送され、処置を受けている。

ATHENS (Reuters) - Police have arrested a priest who attacked metropolitan bishops at the Petraki Monastery in Athens on Wednesday by dousing them with acid. The seven bishops, who were meeting to consider deposing the priest, ("Not a very Godly thing to do!")🙏 pic.twitter.com/cY7KQpbFeK — Sumner (@diamondlass99) June 23, 2021

ケガの程度については報じられていない。助けに駆け付けた警官1人も負傷した。事件を受けてキリアコス・ミツォタキス首相は卑劣な犯行を非難している。

Премиерът Мицотакис: Категорично осъждам нападението в Монастира Петраки; правителството ще окаже цялостна медицинска грижа на пострадалитеhttps://t.co/I9DnutRX3o — Doxologia Infonews (@doxologiainews) June 23, 2021

​事件を起こしたのはギリシャ北部ヴェリヤ教区の司祭で、教会会議による宗教裁判を受けて聖職位のはく奪が決定されていた。警察の消息筋によると、事件を起こした被告の司祭は麻薬の関連で追及を受けていたという。

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