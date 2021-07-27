カムチャッカ半島でM5.2の地震　福島県でもM4.6の地震

カムチャッカ半島での地震は、現地時間27日4時11分（日本時間1時11分）に観測された。震源地はペトロパブロフスク・カムチャツキー市の東25キロの地点。 震源の深さは138キロ。
⚠️#Russia🇷🇺: A moderate #earthquake of magnitude mb=5.0, was registered at 9 KM NNW of #PetropavlovskKamchatsky, krai of #Kamchatka. Depth: 139,9 KM.— American Earthquakes 🌋🌊🌎 (@earthquakevt) July 26, 2021
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Вы чувствовали это землетрясение?, Скажите нам!#EQVT,#Землетрясение,#sismo,#temblor,#terremoto. pic.twitter.com/M2vZQilgpr
日本の福島県での地震は、27日午前5時19分ごろに観測された。震源地は福島県沖で、震源の深さは80キロ。
［緊急地震速報］05:20:21現在— 地震速報 (@EqAlarm) July 26, 2021
第5報(終) 予報
発生：05:19:20
震源：福島県沖 37.3N 141.5E 90km
規模：M4.7 最大3
予想：0.8 到達 -
確度：103% pic.twitter.com/bjQvDqY2sY
この地震による津波の心配はないという。
福島県田村市で震度4が観測されたほか、福島県の各地で震度3が観測された。
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