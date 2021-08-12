フィリピン沖でM7.2の地震

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フィリピン南部ミンダナオ島沖で、マグニチュード（M）7.2の地震があった。津波が発生する可能性がある。米国の地震学者らが発表した。
米地質調査所（USGS）によると、震源地はミンダナオ島の港町ダバオから145キロ、震源の深さは50キロだった。
米国津波警報センター（NTWC）によると、震源地から半径300キロ以内で危険な波が発生する可能性がある。
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