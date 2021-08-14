トルコ、黒海沿岸での洪水　犠牲者は40人近くに【写真・動画】

トルコ北部・黒海沿岸のカスタモヌ県とスィノプ県で、今週半ばから続く集中豪雨により洪水が発生し、同国保健省によると犠牲者の数は38人に達した。
Death toll from severe floods in Turkey’s Black Sea region climbs to 38 - Turkish health minister pic.twitter.com/WHFts0mleL— TRT World Now (@TRTWorldNow) August 13, 2021
現在も行方不明者の捜索が続いている。
Residents climb onto roofs to escape floods in Turkey pic.twitter.com/zHO3lR3hzn— The Sun (@TheSun) August 13, 2021
トルコのエルドアン大統領は、最も被害を受けた地域を訪問し、「国家レベルで復興に全力を尽くす」と述べた。
© REUTERS / Kaan Soyturk
この洪水により1700人以上が避難し、約300の集落で停電が発生した。橋の崩壊や道路の損壊により、高速道路などで交通が遮断された。カスタモヌ県ボズクルトでは、土砂崩れにより建物が倒壊し、救助隊が瓦礫の撤去を行っている。
トルコでは今月初頭、大規模な森林火災が発生した。火災は、猛暑や強風、乾燥といった気候条件のもと、活発に広がったが、13日の時点ですべて収まったという。
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